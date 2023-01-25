25 Января 2023
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Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

МОК рассмотрит возможность участие россиян с нейтральным статусом в международных турнирах

Международный олимпийский комитет рассмотрит возможность допуска до международных соревнований россиян, которые не выступали с активной поддержкой специальной военной операции. Это будет возможно только в нейтральном статусе, то есть не под флагом РФ.

В МОК уже заявили, что всем российским спортсменам, желающим получить такой статус. Предстоит пройти индивидуальную проверку.

Сейчас решением большинства международных федераций и союзов отдельных видов спорта россияне лишены возможности участвовать в соревнованиях из-за проведения руководством страны СВО. Между тем, в середине декабря 2022 года Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в турнирах, но в нейтральном статусе.

"Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для (олимпийского) движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями", - заявила председатель совета директоров USOPC Сюзанн Лайонс.

Теги: мок, международные соревнования, россияне, нейтральный статус



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