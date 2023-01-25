Пригожин предложил уволить директора Музея истории Екатеринбурга

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал решение суда в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня приговорил его к штрафу в 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ.

"До чего же окабанели некоторые чиновники. Один дискредитирует армию и садится на много лет, а другой, участвующий, скорее всего, в коррупционных связях, остаётся на посту одного из крупнейших музеев страны. Прекращайте безобразничать. Хватит двойных стандартов. Если Пушкарёв дискредитировал армию, то нечего ему сидеть на посту в музее и дальше деньги грести. Чем он отличается от 19-ти летней студентки, которая в соцсетях опубликовала сообщения на тему спецоперации, была отправлена под домашний арест и теперь ей грозит 10 лет за дискредитацию армии РФ", - цитирует Пригожина его пресс-служба.