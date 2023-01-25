"Как закалялась сталь": в школьную программу по литературе вернут советский соцреализм

В школьную программу по литературе возвращают произведения, посвященные событиям гражданской и Великой Отечественной войн.

Так, совсем скоро школьники XXI века будут снова изучать роман советского писателя Николая Островского "Как закалялась сталь", повесть "Брестская крепость" Сергея Смирнова и др., сообщили в Минпросвещения России.

"Все эти произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений", - считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее в школьную программу вернули "Молодую гвардию" Александра Фадеева, роман Юрия Бондарева "Горячий снег", "Сын артиллериста" Константина Симонова, "Тихий Дон" Михаила Шолохова.