25 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Как закалялась сталь": в школьную программу по литературе вернут советский соцреализм

В школьную программу по литературе возвращают произведения, посвященные событиям гражданской и Великой Отечественной войн.

Так, совсем скоро школьники XXI века будут снова изучать роман советского писателя Николая Островского "Как закалялась сталь", повесть "Брестская крепость" Сергея Смирнова и др., сообщили в Минпросвещения России.

"Все эти произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений", - считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее в школьную программу вернули "Молодую гвардию" Александра Фадеева, роман Юрия Бондарева "Горячий снег", "Сын артиллериста" Константина Симонова, "Тихий Дон" Михаила Шолохова.

Теги: школьная программа, литература, гражданская война, сергей кравцов



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