Не останавливаемся, развиваемся и дальше будем идти по пути троллинга внутренних и зарубежных недругов России — Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин опроверг сообщения о работе с бизнесменом Игорем Ашмановым над «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей».

Пригожин подтвердил, что встречался с Ашмановым, однако не смог договориться с коллегой о цене за работу над «фабрикой» и нанял других специалистов, с которыми, по словам бизнесмена, прошел счастливый путь.

«Не останавливаемся, развиваемся и дальше будем идти по нему в троллинге внутренних и зарубежных недругов России», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Он также посоветовал всем последовать его примеру и начать троллить недругов своей Родины. Пригожин подчеркнул, что это «забавно и полезно».