25 Января 2023
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Путин приказал бороться с англицизами и нецензурной лексикой

Президент России Владимир Путин приказал бороться с "излишним использованием иностранной лексики" и нецензурных выражений. Он внес объемные изменения (поправки изложены на 15 страницах) в "Основы государственной культурной политики России".

"Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - такую задачу перед властями ставит президент.

В конце прошлого года Госдума одобрила законопроект о борьбе за чистоту русского языка. Он предполагает контроль за соблюдением чиновниками и гражданами норм русского языка. Предлагается отказаться от "чрезмерного употребления иностранных слов". Правда, многие эксперты скептически относятся к идее, поскольку сам контроль за "чистотой языка" представляется крайне затруднительным, а гражданам может не понравиться, когда чиновники – часто безграмотные и злоупотребляющие канцеляризмами – начнут их преследовать за слэнг.

Теги: владимир путин, англицизмы, нецензурная лексика



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