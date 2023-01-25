25 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске младенец попал в реанимацию после обрезания в домашних условиях

В Магнитогорске новорожденного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после обрезания крайней плоти в домашних условиях. За жизнь мальчика борются врачи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центра охраны материнства и детства.

Процедура была проведена лицом, не имеющим должной квалификации.

Ребенок находится в отделении реанимации. По словам врача-детского хирурга, истинные причины ухудшения состояния ребенка неизвестны.

"Мы точно не знаем, что произошло с этим ребенком во время проведения процедуры обрезания на дому. Известно только, что после вмешательства у ребенка произошла остановка дыхания. Какие препараты использовались для анестезии, в каких дозировках, была ли у ребенка аллергическая реакция … сейчас можно только предполагать, делать выводы на основании слов родителей ребенка", - рассказал врач.

По факту домашнего обрезания проводят проверку сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации Магнитогорска и прокуратуры.

Теги: младенец, обрезание, больница,



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