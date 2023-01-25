В Магнитогорске младенец попал в реанимацию после обрезания в домашних условиях

В Магнитогорске новорожденного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после обрезания крайней плоти в домашних условиях. За жизнь мальчика борются врачи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центра охраны материнства и детства.

Процедура была проведена лицом, не имеющим должной квалификации.

Ребенок находится в отделении реанимации. По словам врача-детского хирурга, истинные причины ухудшения состояния ребенка неизвестны.

"Мы точно не знаем, что произошло с этим ребенком во время проведения процедуры обрезания на дому. Известно только, что после вмешательства у ребенка произошла остановка дыхания. Какие препараты использовались для анестезии, в каких дозировках, была ли у ребенка аллергическая реакция … сейчас можно только предполагать, делать выводы на основании слов родителей ребенка", - рассказал врач.

По факту домашнего обрезания проводят проверку сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации Магнитогорска и прокуратуры.