В Челябинской области из-за ненадлежащего отопления жилого дома возбуждено уголовное дело

В Сатке Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего отопления жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц управляющей компании", - говорится в сообщении.

Жители одного из домов города неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на плохое отопление. Однако УК мер не приняла. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Проведен осмотр дома и приняты меры для проведения конструктивных изменений системы отопления и приведения ее к нормативным требованиям. После реконструкции системы теплоснабжения, температурный режим в жилом доме восстановлен и соответствует нормативным требованиям.