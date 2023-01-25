Вопрос об изменении меры пресечения сургутянке, обвиняемой в оскорблении русских, перенесен

25 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Вопрос об изменении меры пресечения сургутянке, обвиняемой в оскорблении русских, перенесен

Заседание по изменению меры пресечения сургутянке Рае Мамедовой, которую обвиняют в оскорблении русских и разжигании межнациональной розни, перенесено на 30 января. Об этом Накануне.RU сообщили в суде.

Напомним, ранее скандал с Раей Мамедовой вышел на международный уровень. Женщина записала четырехминутный видеоролик, в котором она обратилась к азербайджанскому народу. Она заявила, что якобы прокуратуру подкупили, чтобы посадить ее в тюрьму.

УФСИН потребовал изменить меру пресечения женщине с запрета на совершение определенных действий на арест.

Конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответном комментарии оскорбила мужчину и весь русский народ. Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, то нужно вести себя достойно. Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов достаточно резко прокомментировал скандал.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела.

Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном. Однако на заключительном заседании суда изменила свои показания и заявила, что ее оскорбления были адресованы некоему потерпевшему по имени Павел, а не всему русскому народу в целом.

Теги: Рая Мамедова, оскорбление русских, изменение меры пресечения, запрет определенных действий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети