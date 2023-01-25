Вопрос об изменении меры пресечения сургутянке, обвиняемой в оскорблении русских, перенесен

Заседание по изменению меры пресечения сургутянке Рае Мамедовой, которую обвиняют в оскорблении русских и разжигании межнациональной розни, перенесено на 30 января. Об этом Накануне.RU сообщили в суде.

Напомним, ранее скандал с Раей Мамедовой вышел на международный уровень. Женщина записала четырехминутный видеоролик, в котором она обратилась к азербайджанскому народу. Она заявила, что якобы прокуратуру подкупили, чтобы посадить ее в тюрьму.

УФСИН потребовал изменить меру пресечения женщине с запрета на совершение определенных действий на арест.

Конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответном комментарии оскорбила мужчину и весь русский народ. Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, то нужно вести себя достойно. Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов достаточно резко прокомментировал скандал.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела.

Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном. Однако на заключительном заседании суда изменила свои показания и заявила, что ее оскорбления были адресованы некоему потерпевшему по имени Павел, а не всему русскому народу в целом.