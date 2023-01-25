25 Января 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Совфеде рассказали об ответе на конфискацию российских активов за рубежом

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал возможный ответ России на конфискацию зарубежных активов.
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"(Возможен) любой (ответ), вплоть до конфискации собственности иностранных государств. До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет – у нас это не позволит сделать Конституция", - сказал РБК Клишас.

Сенатор добавил, что имущество частных лиц не подлежит конфискации, если они не совершили уголовного преступления и если какое-либо из их имущества не подпадает под требования, содержащиеся в Уголовном кодексе. В случае же с частными компаниями "есть требования, связанные с национализацией <…>", отметил он.

"Если это собственность государства, то там может быть проще, там могут быть ответные действия, зеркальные", - заключил Клишас.

Напомним, в марте 2022 г. Минфин РФ заявил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкций.

Теги: Андрей Клишас, сенатор, конфискация



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