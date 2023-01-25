В Совфеде рассказали об ответе на конфискацию российских активов за рубежом
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал возможный ответ России на конфискацию зарубежных активов.
"(Возможен) любой (ответ), вплоть до конфискации собственности иностранных государств. До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет – у нас это не позволит сделать Конституция", - сказал РБК Клишас.
Сенатор добавил, что имущество частных лиц не подлежит конфискации, если они не совершили уголовного преступления и если какое-либо из их имущества не подпадает под требования, содержащиеся в Уголовном кодексе. В случае же с частными компаниями "есть требования, связанные с национализацией <…>", отметил он.
"Если это собственность государства, то там может быть проще, там могут быть ответные действия, зеркальные", - заключил Клишас.
Напомним, в марте 2022 г. Минфин РФ заявил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкций.