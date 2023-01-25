Организаторы Ural Music Night назвали дату проведения музыкального фестиваля

Ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. Информация об этом появилась на сайте, приуроченном к 300-летнему юбилею уральской столицы.

Организаторы напомнили, что в прошлом году на восьмом по счету фестивале было установлено 100 сцен, на которых выступило почти 3 тыс. музыкантов из десятков городов России и дружественных стран. Всего Уральскую ночь музыки посетило более 300 тыс. гостей.

Напомним, что проект Уральской ночи музыки выиграл президентский грант более чем на 2,2 млн рублей. На эти средства команда Ural Music Night проведет конференцию музыкальной индустрии. Всего же из федерального бюджета в этом году на проведение фестиваля выделят порядка 38 млн рублей.