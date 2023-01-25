25 Января 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Юридически на территории Германии находятся оккупационные войска США - Путин

Президент России Владимир Путин встретился с учащимися МГУ в День студента. Он побывал на площадке кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Хотя повод был праздничный, Путин поднял далеко не радостные темы, много говорил о внештнеполитической ситуации.

Ранее глава государства не раз называл главной целью СВО денацификацию и демилитаризацию Украины, но теперь заявил, что "цель спецоперации, прежде всего, защита людей и защита самой России": "РФ не может допустить создания угроз на ее же исторических территориях". Также Путин сообщил, что, по его данным "противник не считается ни с чем, заградотряды создали и в спину своим стреляют".

В разговоре с молодежью президент назвал "правильной" идею привлекать студенческие стройотряды для восстановления присоединенных территорий, но добавил, что сначала надо обеспечить безопасность на этих землях.

Отдельно Путин сказал про так называемую "культуру отмены": "Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем".

Путин также посвятил студентов в юридические тонкости ситуации в Западной Европе. "Юридически на территории Германии находятся оккупационные войска США. Потому что после Второй мировой войны Штаты не подписали документ о признании независимости ФРГ", - полагает российский президент.

"СССР добровольно вывел войска и стал гарантом для Австрии, многие австрийцы благодарны. Американские войска в Германии юридически и по факту до сих пор являются оккупационными", - пояснил свою мысль Путин.

"Европа рано или поздно вернет себе суверенитет, но, видимо, еще понадобится время", - заключил президент.

"У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно. И несмотря ни на какие <…> события, которые в мире происходят, их мнение в отношении нашей страны не меняется, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейских. Эти элиты часто обсуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. Но переосмысление все равно происходит", - полагает глава государства.

Теги: владимир путин, студенты, германия, украина, политика



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