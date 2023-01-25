25 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Шесть военных из Югры, которые попали в плен во время СВО, поставили в списки на обмен

Шесть военных из Югры, которые попали в плен во время СВО, поставили в списки на обмен, сообщает окружной телеканал "Мегаполис" со ссылкой на уполномоченного по правам человека Наталью Стребкову.

"Данные о том, что у нас есть военнопленные, имеются. Данные о том, что их поставили в список на обмен также имеются. Дальше работает Минобороны РФ", - сообщила уполномоченный по правам человека.

Еще по троим бойцам информация уточняется. Их родственники предполагают, что они также в плену, поскольку воевали вместе с шестью югорчанами, которых готовят к обмену.

Теги: Наталья Стребкова, спецоперация, плен, обмен



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