Шесть военных из Югры, которые попали в плен во время СВО, поставили в списки на обмен

Шесть военных из Югры, которые попали в плен во время СВО, поставили в списки на обмен, сообщает окружной телеканал "Мегаполис" со ссылкой на уполномоченного по правам человека Наталью Стребкову.

"Данные о том, что у нас есть военнопленные, имеются. Данные о том, что их поставили в список на обмен также имеются. Дальше работает Минобороны РФ", - сообщила уполномоченный по правам человека.

Еще по троим бойцам информация уточняется. Их родственники предполагают, что они также в плену, поскольку воевали вместе с шестью югорчанами, которых готовят к обмену.