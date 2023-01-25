Володин: Депутаты могут сами публиковать свои декларации, никто не запрещает

Депутаты могут публиковать свои декларации с личными данными сами, никто им не запрещает этого делать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Наше с вами право. Поэтому если (Алексей) Диденко возьмет и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит", - заявил Володин, отметив, что лично он сам опубликует декларацию.

"А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это двойные стандарты", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект о штрафах для муниципальных и региональных депутатов, регулярно не являющихся на заседания.

Во втором чтении в документ была внесена поправка, не имеющая прямого отношения к теме законопроекта. Она разрешает публиковать декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов всех уровней в обобщенном виде. Поправка вызвала широкий общественный резонанс: парламентариев обвинили в желании утаить доходы от народа.