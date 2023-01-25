25 Января 2023
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Общество В России
Фото: edu.gov.ru

Предварительное расследование дела Раковой завершено - МВД

Завершено предварительное расследование уголовного дела бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, а также ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, экс-сотрудников "Фонда новых форм развития образования" Евгения Зака, Максима Инкина и других лиц. Их обвиняют в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В министерстве отметили, что фигуранты активно сотрудничали со следствием, признали вину и выразили готовность возместить причиненный ущерб (более 65 млн руб.).

Уголовное дело передано в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.

Тем временем, в Агентстве стратегических инициатив, которое постоянно поддерживает Владимир Путин, подтвердили, что трудоустроили Ракову. Для этого, якобы, у фигурантки дела о хищении есть все правовые основания, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства. О репутации своих сотрудников агентство, видимо, не сильно переживает.

"Марина Ракова работает в Агентстве стратегических инициатив на рядовой должности, занимается социальными проектами. Все правовые основания для ее официального трудоустройства и выполнения непосредственных обязанностей есть", - говорится в сообщении АСИ.

"Согласно постановлению суда, ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, в остальное время ее действия не ограничены. Информация о ее заработной плате, указанная в некоторых источниках, не соответствует действительности и является откровенной выдумкой", - добавили в АСИ. При этом там не уточнили, какая же все-таки у чиновницы зарплата. Telegram-канал Baza писал, что Ракова получает 1,5 млн руб.

Теги: марина ракова, хищение, фигуранты, аси, мвд, расследование, суд



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