В Челябинской области руководителем УФНС назначен Александр Жеребцов

Руководителем УФНС Челябинской области назначен Александр Жеребцов. Официальное представление состоялось в ходе рабочей встречи губернатора Алексея Текслера с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы России Светланой Бондарчук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в плане обеспечения стабильности в финансово-бюджетной сфере.

Напомним, в конце мая Жеребцов был назначен исполняющим обязанности руководителя управления ФНС России по Челябинской области. С 2018 года он занимал должность заместителя руководителя регионального управления ФНС. Экс-начальник челябинского областного УФНС Михаил Бирюк был назначен руководителем налоговой инспекцией в ХМАО.