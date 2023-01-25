25 Января 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области руководителем УФНС назначен Александр Жеребцов

Руководителем УФНС Челябинской области назначен Александр Жеребцов. Официальное представление состоялось в ходе рабочей встречи губернатора Алексея Текслера с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы России Светланой Бондарчук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в плане обеспечения стабильности в финансово-бюджетной сфере.

Напомним, в конце мая Жеребцов был назначен исполняющим обязанности руководителя управления ФНС России по Челябинской области. С 2018 года он занимал должность заместителя руководителя регионального управления ФНС. Экс-начальник челябинского областного УФНС Михаил Бирюк был назначен руководителем налоговой инспекцией в ХМАО.

Теги: УФНС, назначение,



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