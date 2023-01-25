В Кольцово назвали самые пунктуальные авиакомпании, летавшие из Екатеринбурга в 2022 году

Международный аэропорт Кольцово составил свой рейтинг пунктуальности авиакомпаний по итогам 2022 года. В него вошли перевозчики, выполняющие рейсы из Екатеринбурга.

Читайте также: В аэропорту Екатеринбурга задержали мужчину с золотым автоматом Калашникова

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, они были разбиты на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. При составлении рейтинга задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания. Отклонения, произошедшие по метеоусловиям, не учитывались.

По итогам минувшего года были определены лидеры в своих группах. Так, среди международных авиакомпаний самой пунктуальной была названа "Авиа Трафик Компани", чей процент пунктуальности составил 95,9%. Далее идут "Белавиа" (88,5%) и Uzbekistan Airways (84,6%).

Среди российских авиакомпаний 1 категории (360 и более рейсов за год) победил "Аэрофлот" (процент пунктуальности – 95,5). Затем идут "Ямал" (94,4%) и "ЮТэйр" (93,5%).

Наконец, среди российских авиакомпаний 2 категории (менее 360 рейсов за год) самой пунктуальной, по версии Кольцово, стала Smartavia (95,5%). Второе место заняла "Северсталь" (94,5%), третье – "НордСтар" (91,5%).

Напомним, ранее в Кольцово назвали самые популярные авиарейсы из Екатеринбурга в 2022 году.