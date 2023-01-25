25 Января 2023
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Фото: sledcom.ru

Глава СКР заинтересовался осквернением арки сквера Победы в Тюменской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об осквернении арки сквера Победы в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"В СМИ размещена публикация об осквернении молодыми людьми арки сквера Победы в Тюменской области. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по п."а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ", - говорится в сообщении.

Следователями принимаются меры для установления и задержания всех фигурантов, причастных к повреждению арки, установленной в честь Великой Победы над фашизмом в память о погибших солдатах.

Главе регионального управления поручено представить доклад о произошедшем.

Теги: Сквер Победы, арка, осквернением, Бастрыкин



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