25 Января 2023
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Политика В России
Фото: www.lukoil.ru

"Лукойл" опроверг заявления о поставках топлива для ВСУ с НПЗ в Болгарии

"Лукойл" опроверг информацию о тайных поставках дизельного топлива на Украину с завода в Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что "Лукойл" "не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию в Украину с завода в Бургасе или через какие-либо иные каналы".

Представители компании добавили, что за границей бренд "Лукойла" "иногда упоминается в рамках антироссийской кампании".

Ранее СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод российской компании "Лукойл" в Бургасе перерабатывал российскую нефть и через цепочку посредников поставлял топливо и нефтепродукты ВСУ, что позволило в самый ответственный момент обеспечить им успех в боях, состоявшихся в 2022 г. на Харьковском направлении. Комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также по энергетике решили изучить данную информацию.

Теги: лукойл, всу, топливо, болгария



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Ранее 25.01.2023 13:40 Мск В Госдуме решили разобраться, действительно ли топливо "Лукойла" поставлялось для ВСУ


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