"Лукойл" опроверг заявления о поставках топлива для ВСУ с НПЗ в Болгарии

"Лукойл" опроверг информацию о тайных поставках дизельного топлива на Украину с завода в Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что "Лукойл" "не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию в Украину с завода в Бургасе или через какие-либо иные каналы".

Представители компании добавили, что за границей бренд "Лукойла" "иногда упоминается в рамках антироссийской кампании".

Ранее СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод российской компании "Лукойл" в Бургасе перерабатывал российскую нефть и через цепочку посредников поставлял топливо и нефтепродукты ВСУ, что позволило в самый ответственный момент обеспечить им успех в боях, состоявшихся в 2022 г. на Харьковском направлении. Комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также по энергетике решили изучить данную информацию.