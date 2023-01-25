В Челябинске жители домов, которые уже почти год живут без горячей воды, обратились к Бастрыкину

25 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске жители домов, которые уже почти год живут без горячей воды, обратились к Бастрыкину

В Челябинске жители двух многоквартирных домов обратились к главе СКР Александру Бастрыкину из-за отсутствия горячей воды.

Жители домов №9 по улице Блюхера и №71 по улице Омской почти год живут без горячей воды. В марте прошлого года вышел из строя бойлер, расположенный в жилом доме по Омской, 69. "Управляющие компании намеренно затягивали ремонт бойлера, хотя достаточно было заменить одну запчасть. А в мае 2022 года дом 69 по улице Омской был снят с баланса, доступ к групповому бойлеру стал свободным, бойлер разобрали на металл", - рассказали жители в своем обращении.

На покупку нового бойлера нужно 1,8 млн рублей. Таких денег у жителей двух малоэтажных домов нет. Жильцы обращались в органы местной власти, но результата нет. Они просят Александра Бастрыкина помочь в решении проблемы. По словам блогера Валентины Волковой, мать двух несовершеннолетних детей, которая проживает в этом доме, намерена объявить голодовку, если городская мэрия не решит вопрос с водоснабжением двух домов.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Как рассказала Валентина Волкова, женщину опросили следователи. Кроме того, сегодня жильцы двух домов встречаются с руководством УЖКХ.

Теги: горячая вода, Александр Бастрыкин,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети