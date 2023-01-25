В Челябинске жители домов, которые уже почти год живут без горячей воды, обратились к Бастрыкину

В Челябинске жители двух многоквартирных домов обратились к главе СКР Александру Бастрыкину из-за отсутствия горячей воды.

Жители домов №9 по улице Блюхера и №71 по улице Омской почти год живут без горячей воды. В марте прошлого года вышел из строя бойлер, расположенный в жилом доме по Омской, 69. "Управляющие компании намеренно затягивали ремонт бойлера, хотя достаточно было заменить одну запчасть. А в мае 2022 года дом 69 по улице Омской был снят с баланса, доступ к групповому бойлеру стал свободным, бойлер разобрали на металл", - рассказали жители в своем обращении.

На покупку нового бойлера нужно 1,8 млн рублей. Таких денег у жителей двух малоэтажных домов нет. Жильцы обращались в органы местной власти, но результата нет. Они просят Александра Бастрыкина помочь в решении проблемы. По словам блогера Валентины Волковой, мать двух несовершеннолетних детей, которая проживает в этом доме, намерена объявить голодовку, если городская мэрия не решит вопрос с водоснабжением двух домов.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Как рассказала Валентина Волкова, женщину опросили следователи. Кроме того, сегодня жильцы двух домов встречаются с руководством УЖКХ.