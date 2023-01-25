Регионы УрФО помогут строить мирную жизнь на Донбассе

25 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в УрФО

Регионы УрФО помогут строить мирную жизнь на Донбассе

Регионы Уральского федерального округа помогут в выстраивании мирной жизни на территории Донбасса. Об этом сегодня в ходе открытия второго полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" заявил полпред в УрФО Владимир Якушев.

"События, которые будут происходить здесь в течение этих двух дней, навсегда изменят вашу жизнь. Откроются возможности, о которых вы и не подозревали. Искренне желаю участникам полуфинала воспользоваться тем шансом, который дает вам судьба. Проходите конкурсные испытания, побеждайте и вливайтесь в ряды команды управленцев, которые в следующие годы будут строить новую мирную жизнь в Донбассе. Вы будете не одни – вам будут помогать регионы Уральского федерального округа и всей большой России", – отметил полпред.

Церемония открытия прошла в Ростове-на-Дону. В ней также приняли участие временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, губернатор Ростовской области Василий Голубев, зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков и член Общественного совета конкурса Константин Комленок.

Напомним, конкурсы "Лидеры возрождения" по поиску и поддержке перспективных руководителей были объявлены в сентябре 2022 года на территориях новых субъектов РФ. Стать участниками могли лица старше 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалисты и победителями станут частью кадрового резерва республики или области, из которого сформируется штат на руководящие должности. Победители также получат приз в 1 млн рублей, который пойдет на персонально выбранную программу обучения на территории РФ.

Третий полуфинал будет проведен позже в связи с тем, что многие конкурсанты в настоящее время принимают участие в военных действиях.

Теги: полпред, Якушев, Донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети