Регионы УрФО помогут строить мирную жизнь на Донбассе

Регионы Уральского федерального округа помогут в выстраивании мирной жизни на территории Донбасса. Об этом сегодня в ходе открытия второго полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" заявил полпред в УрФО Владимир Якушев.

"События, которые будут происходить здесь в течение этих двух дней, навсегда изменят вашу жизнь. Откроются возможности, о которых вы и не подозревали. Искренне желаю участникам полуфинала воспользоваться тем шансом, который дает вам судьба. Проходите конкурсные испытания, побеждайте и вливайтесь в ряды команды управленцев, которые в следующие годы будут строить новую мирную жизнь в Донбассе. Вы будете не одни – вам будут помогать регионы Уральского федерального округа и всей большой России", – отметил полпред.

Церемония открытия прошла в Ростове-на-Дону. В ней также приняли участие временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, губернатор Ростовской области Василий Голубев, зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков и член Общественного совета конкурса Константин Комленок.

Напомним, конкурсы "Лидеры возрождения" по поиску и поддержке перспективных руководителей были объявлены в сентябре 2022 года на территориях новых субъектов РФ. Стать участниками могли лица старше 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалисты и победителями станут частью кадрового резерва республики или области, из которого сформируется штат на руководящие должности. Победители также получат приз в 1 млн рублей, который пойдет на персонально выбранную программу обучения на территории РФ.

Третий полуфинал будет проведен позже в связи с тем, что многие конкурсанты в настоящее время принимают участие в военных действиях.