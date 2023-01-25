В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

В Испании задержали подозреваемого в отправке посылок со взрывчатым веществом на имя председателя правительства королевства Педро Санчеса и в посольство Украины в Мадриде.

Как сообщает ТАСС, это 74-летний мужчина, он был задержан в Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон). Его мотивы пока неизвестны.

Всего в ноябре и декабре прошлого года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри. Они в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. Один сотрудник украинского посольства получил ранения.