25 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото:itar-tass.com

В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

В Испании задержали подозреваемого в отправке посылок со взрывчатым веществом на имя председателя правительства королевства Педро Санчеса и в посольство Украины в Мадриде.

Как сообщает ТАСС, это 74-летний мужчина, он был задержан в Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон). Его мотивы пока неизвестны.

Всего в ноябре и декабре прошлого года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри. Они в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. Один сотрудник украинского посольства получил ранения.

Теги: испания, письма со взрывчаткой, посольство украины



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