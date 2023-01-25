Между Екатеринбургом и Ярославлем запустят прямое авиасообщение

Жители Екатеринбурга и Ярославля смогут перемещаться между городами без пересадок. О планах во время пресс-конференции рассказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

"Мы серьезно увеличиваем пассажиропоток именно с крупными агломерациями, с городами-миллионниками, где у нас будет и туристический поток, и экономическая активность", – заявил Евраев.

По его словам, прямые авиарейсы планируют запустить уже в мае. Помимо уральской столицы в списке городов-миллионников Пермь, Самара и Уфа.