25 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Пропавшую после свидания девочку из Бурятии нашли в Челябинске

Пропавшую неделю назад в Бурятии 13-летнюю девочку нашли в Челябинске. До города она добралась на попутном большегрузе с дальнобойщиком и пыталась устроиться на работу в гостиницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

Девочка ушла из дома в селе Сотниково 17 января и не вернулась. Родителям она сказала, что пошла к бабушке. Однако она до полуночи каталась на машине с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. По факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, организованы оперативно-поисковые мероприятия.

По версии следствия, девочка на попутном большегрузе доехала до Челябинска, где попыталась устроиться на работу в одну из гостиниц, сообщив, что потеряла документы. Администратор вызвала полицейских, которые установили, что девочка находится в розыске. В ходе опроса она сообщила, что противоправные действия в отношении нее не совершались.

"В настоящее время в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по уголовному делу направлено поручение о детальном допросе ребенка и проведении в отношении нее судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

В регион направлены сотрудники полиции из Бурятии, которые доставят ребенка домой. Также устанавливается, почему она ушла из дома.

Теги: фура, гостиница, ребенок, девочка,



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