25 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф/Федор Серков

Мэр Екатеринбурга и глава УМВД обсудили безопасность во время празднования 300-летия города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с новым руководителем городского УМВД, подполковником полиции Максимом Метелицей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Орлов поздравил Метелицу с назначением на должность начальника управления МВД России в уральской столице. В ходе беседы глава Екатеринбурга выразил уверенность, что совместными усилиями правоохранителей и муниципалитета удастся обеспечить безопасность уральцев во время массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летнего юбилея города.

Напомним, ранее Максим Метелица возглавлял гарнизон полиции Новоуральска. На прошлой неделе его представили коллективу УМВД Екатеринбурга, куда он был назначен руководителем городского управления.

Теги: Орлов, Метелица, мэр, МВД, Екатеринбург



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