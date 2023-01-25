25 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: РИА Новости

"Полное равенство и единство": отработавший контракт с ЧВК "Вагнер" боец поделился опытом участия в СВО

В интервью изданию «Комсомольская правда» отработавшие контракт с ЧВК «Вагнер» бывшие заключенные поделились впечатлениями от участия в российской спецоперации на Украине.

Молодой человек Андрей Ястребов из Ленинградской области рассказал, что его осудили на два года в феврале 2022-го за угон старого автомобиля. Находясь в колонии, он принял решение отправиться в Донбасс в качестве добровольца ЧВК «Вагнер».

Из зоны спецоперации он вернулся с медалью «За отвагу», доставшуюся за участие в трудном бою, в котором «вагнеровец» получил осколочное ранение. Ястребов отслужил положенные 180 дней, став одним из первых «вагнеровцев» из числа бывших заключенных, вернувшихся с фронта.

«У нас там было полное равенство и единство. Мы никогда своих не бросали, забирали и раненых, и 200-х (убитых. – прим. ред.). И позиции никогда не сдавали. У нас братство, и мы держимся», — поделился впечатлениями Ястребов.

Он воевал в районе Углегорской ГЭС. Участвовал в освобождении Новолуганского и Николаевки.

«Вообще, конечно, каждый бой тяжелый. Но когда у тебя есть командир, который правильно руководит, вдохновляет, все легче. Командиры у нас хорошие, опытные», — отметил боец.

Стоит отметить, что подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают методично наступать под Бахмутом. В настоящее время они смогли сковать боем на этом направлении основную группировку ВСУ, насчитывающую около 30 тыс. человек личного состава.

Теги: чвк вагнер, андрей ястребов, бахмут, сво, всу



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