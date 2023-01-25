Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2

Кабмин ФРГ сообщил о планах направить Украине танки Leopard 2.

Немецкое правительство решило передать Киеву два танковых батальона, передает РИА Новости. Первым шагом станет отправка роты из 14 танков из запасов бундесвера.

Кроме того, Берлин предоставит разрешение на экспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сформирует альтернативную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Германия не согласится на передачу бронетехники. По его словам, республика уже приняла решение о поставке Украине танковой роты (до 14 машин) и будет действовать на свое усмотрение вне зависимости от позиции Берлина.