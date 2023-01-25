В Челябинске здание заброшенной больницы продали за 6 млн рублей

В Челябинске здание заброшенной детской больницы № 9 продали на аукционе за 6,1 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

В лот вошли нежилое здание площадью 2 тыс. 641,7 кв. м., нежилое здание площадью 80,0 кв. м., земельный участок площадью 1 тыс. 773,0 кв. м. и ограждение площадью 451,88 кв. м. по улице Трудовая.

Победителем аукциона стала компания "Эвок".

Добавим, что здание последние годы было заброшенным.