Новый министр строительства Прикамья избавился от приставки и.о.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня на заседании правительства представил нового министра строительства региона Артема Габдрахманова, передает корреспондент Накануне.RU.

Он уже избавился от приставки и.о.

Во время заседания Махонин обозначил задачи, которые стоят перед новым министром. В частности, это увеличение объемов жилищного строительства, либо поддержание существующих темпов, решение проблем обманутых дольщиков, вопросы расселения людей из ветхого аварийного жилья., улучшение работы по адресной инвестиционной программе.

Артем Габдрахманов вступил в должность с 24 января. Ранее он работал главным архитектором региона.

Напомним, 20 января, стало известно, что глава Минстроя Андрей Колмогоров уходит с поста. Его отставка была связана с большим количеством претензий к строительному блоку. Колмогоров был назначен главой краевого минстроя в сентябре 2019 года, после того, как должность освободил министр Михаил Сюткин. Прежде Колмогоров занимал пост главного инженера - заместителя руководителя УКСа Пермского края.