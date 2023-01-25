"Лыжня России" в Свердловской области запланирована на 11 февраля

Ежегодная "Лыжня России" в Свердловской области в этом году пройдет 11 февраля. Об этом сообщает департамент информполитики города. Соревнования будут посвящены 100-летию создания органов физкультуры и спорта России и региона, а также 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

"Всем службам и ведомствам, задействованным в подготовке поручено принять исчерпывающие меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер и вопросов безопасности и комфортного участия уральцев в лыжне", - говорится в сообщении.

Главный старт пройдет в Нижнем Тагиле на площадке спортшколы "Аист", однако состязания пройдут и в других управленческих округах. Запланировано три забега: для мужчин на 10 км, для женщин - на 5 км и забег "сотка" для почетных гостей соревновании. Он составит 1 тыс. 932 м - символичная цифра, знаменующая год создания органов спорта РФ и области.

Напомним, что в 2023 году "Лыжня России" станет 41-ой по счету. Призовой фонд составит 1 млн рублей. Зарегистрироваться на "Лыжню России" и узнать о площадках в муниципалитетах можно на официальном сайте.