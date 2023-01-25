Царев возмущен тем, что декларации чиновников о доходах не будут публиковаться

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев отрицательно отозвался о том, что депутаты и сенаторы отныне не будут публиковать декларации, которые будут доступны лишь "в обобщенном виде".

Он считает, что публиковать информацию о доходах в обобщенном виде — это все равно что публиковать среднюю температуру по госпиталю. Он также не считает публикации деклараций о доходах потенциальной угрозой депутатам от мошенников.

"Во всем мире публикуют депутаты декларации, а наши боятся. То ли депутаты у нас особенно нежные, то ли мошенники у нас особенно злые", - написал Царев, который не боялся публиковать свои декларации.

Проверку документов специальной парламентской комиссией и, при необходимости, силовиками он воспринимает как издевательство.

"Господа депутаты, вас что, специальная парламентская комиссия и силовики выбирали или все-таки народ? Вы отчитываться должны перед избирателями. И вы, и силовики, и специальная парламентская комиссия должны быть подотчетны народу. Кому страшно или кто передумал — идите домой. Ребята сидят в окопах, в них стреляют, но они свой долг перед Родиной выполняют, а вам страшно", - подчеркнул экс-спикер парламента Новороссии.

Он упомянул о коррупции, из-за чего мобилизованные недавно были вынуждены покупать все необходимое за свой счет, и с которой нужно бороться. А депутаты подают обратный пример. Он возмущен "хвалебным хором" депутатов об отмене деклараций.

"Так придем к тому, что коррупции у нас в стране нет. По отчетам. И обобщенной информации", - сыронизировал Царев.

Политолог Сергей Марков пишет, что "декларации доходов депутатов нужны народу для того, чтобы иметь хотя бы иллюзию контроля над депутатами".

Ведущий "Царьграда" Юрий Пронько отмечает, что президент может ветировать закон об отмене публичного размещения деклараций "слуг народа". Он полагает, что "идет серьезная борьба вокруг законопроекта. Идет выбор дальнейшего развития страны".