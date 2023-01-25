Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности в Заксобрании

Законодательное собрание Вологодской области приняло решение освободить от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности отдохнувшего в Дубае депутата Дениса Долженко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.

При этом полномочия депутата Долженко сохранил.

Напомним, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, увидев фото Долженко, отдыхающего в Дубае в новогодние каникулы, потребовал отобрать у регионального депутата партбилет. Потом, правда, оказалось, что партбилета у Долженко нет – он только вступил в депутатское объединение "единороссов", но избрался как независимый одномандатник. В итоге выгнать его смогли только из фракции.

Вологодский губернатор Олег Кувшинников после скандала Долженко и его отдыхом в Дубае призвал всех парламентариев и чиновников не ездить за границу.