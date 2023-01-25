В Госдуме разберутся, действительно ли топливо "Лукойла" поставляли ВСУ

Комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также по энергетике изучат информацию о возможных поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ компании "Лукойл" в Болгарии.

В Telegram-канале первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина появилась информация о том, что во время обсуждения повестки пленарного заседания 24 января политик обратил внимание на публикацию в СМИ. В ней утверждается, что нефтеперерабатывающий завод российской компании "Лукойл" в Бургасе (Болгария) перерабатывал российскую нефть и через цепочку посредников поставлял топливо и нефтепродукты ВСУ, что позволило в самый ответственный момент обеспечить им успех в боях, состоявшихся в 2022 г. на Харьковском направлении.

По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина профильные комитеты по безопасности и противодействию коррупции и по энергетике должны разобраться в этом вопросе, направить запросы и сообщить о результатах рассмотрения.

Речь идет о публикации в "МК". В ней рассказывается о том, что громкий мировой скандал вокруг тайных поставок Болгарии оружия и топлива на Украину, начавшийся после публикации в газете Die Welt, продолжает набирать обороты. Издание сообщает, что в немецкой газете Die Welt вышел материал под заголовком "Страна, которая тайно спасла Украину". В нем раскрыты детали возможных действий правительства Болгарии, которое весной 2022 г. в обход парламентского запрета скрытно организовало через посредников поставки вооружений, боеприпасов и ГСМ для ВСУ. Как сообщил изданию экс-министр финансов Асен Василев, после начала СВО София покрывала до 40% потребностей Киева в топливе. По его словам, он обратился к руководству НПЗ в Бургасе с просьбой направлять на нужды ВСУ излишки дизельного топлива, не предназначенные для внутреннего рынка Болгарии. Помощь со стороны Софии подтвердил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как выяснили немецкие журналисты, дизель для украинских танков и бронемашин производился из российской нефти, которую из порта Новороссийска до болгарского нефтетерминала Росенец доставляли крупные танкеры. И терминал, и НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас", выпускающий дизель, находились вроде как под управлением российской компании. Учитывая приведенное выше заявление Василева, пишет "МК", можно подсчитать, что НПЗ в Бургасе экспортировал в прошлом году в том числе и для ВСУ сотни тысяч тонн топлива. По данным болгарского Национального статистического института, экспорт газойля на Украину начал резко расти с марта 2022 года, то есть почти сразу после начала военных действий. Представители Киева в ответ на запрос Die Welt подтвердили, что дизель из Болгарии особенно пригодился "в критический момент".