Нет цивилизованной страны, в которой граждане довольны своими коммерческими банками - Шувалов

Банковский бизнес является "очень жестким", считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "Вряд ли я знаю какую-нибудь цивилизованную страну, где граждане довольны своими коммерческими банками", - заявил Шувалов в Совете Федерации, отвечая на вопрос сенатора Светланы Горячевой. Она обвинила кредитные организации в "циничном ростовщичестве".

"Этот бизнес очень жесткий", - согласился Шувалов. При этом он переадресовал вопрос о реформировании банковского сектора в ЦБ и Минфин. "Это их ответственность", - заявил глава ВЭБ.