25 Января 2023
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Экономика В России
Фото: https://vk.com/

Труженики тыла могут стать федеральными льготниками

Труженики тыла могут стать федеральными льготниками. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила рассмотреть этот вопрос профильному комитету палаты.

Предложение озвучил сенатор от Томской области Виктор Кресс. Он отметил, что сейчас федеральными льготниками с соответствующим уровнем финансирования являются только ветераны. Но с каждым годом их становится все меньше, например, в Томской области осталось всего 60 фронтовиков, а тружеников тыла гораздо больше, хотя и они уходят из жизни с каждым годом. При этом труженики тыла являются льготниками регионального уровня, преференции их в несколько раз меньше.

Теги: труженики тыла, льготники, фронтовики, ветераны



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