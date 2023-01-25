Госдума одобрила отказ от публикации депутатских деклараций о доходах и имуществе

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о штрафах для муниципальных и региональных депутатов, регулярно не являющихся на заседания. Во втором чтении в документ была внесена поправка, не имеющая прямого отношения к теме законопроекта. Она разрешает публиковать декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов всех уровней в обобщенном виде. Она вызвала широкий общественный резонанс: парламентариев обвинили в желании утаить доходы от народа.