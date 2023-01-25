В Челябинской области пьяный водитель протащил инспектора ГИБДД на двери автомобиля

В Челябинской области задержали пьяного водителя, который протащил инспектора ГИБДД на дверях автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, экипаж ДПС обратил внимание на манеру езды водителя Шкоды Рапид по ночным улицам поселка Межозерного. От водителя потребовали остановиться, но он увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня.

На улице Восточной нарушитель остановил машину, чтобы высадить двух девушек. В этот момент к машине подбежал инспектор ДПС, открыл дверь со стороны водителя, чтобы он не мог скрыться. Однако водитель продолжил движение вместе с инспектором.

"В этот момент лейтенант полиции схватился одной рукой за открытую дверь авто, буквально повиснув на ней, а другой держался за руль, пытаясь вывернуть его влево. После непродолжительной езды автомобиль заехал в снег и остановился", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Водителя задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.