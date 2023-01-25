25 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Фитнес-тренеру Сушко, осужденному за онанизм перед младшеклассницей, отказали в УДО

Свердловский областной суд отказал бывшему тренеру Алексею Сушко в условно-досрочном освобождении. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 01 ноября 2022 года. Данным постановлением Сушко отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, история началась еще в 2017 году, когда фитнес тренера Сушко обвинили в онанизме перед 7-летней девочкой прямо в холле фитнес-клуба. Инцидент попал на видео, однако многие не усмотрели в движениях осужденного эротического подтекста. Тем не менее, Сушко задержали в тот же день, а в 2018 году его отправили в исправительную колонию строгого режима на 8 лет с ограничением свободы на 2 года. Позднее суд снизил срок наказания до 6 лет.

Теги: тренер, суд, педофилия, Сушко, УДО



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