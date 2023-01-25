Уральцы хотят обратиться к Путину из-за разработки карьера под Нижним Тагилом

25 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Сергей Путев&quot;

Уральцы хотят обратиться к Путину из-за разработки карьера под Нижним Тагилом

На Среднем Урале вблизи Леневского водохранилища (которое считается резервным для Нижнего Тагила) собираются разрабатывать каменный карьер. Местные жители недовольны таким соседством и заявляют о нарушениях. Они намерены дойти до президента России.

Как рассказала Накануне.RU председатель дачного кооператива "Карасиха" Ольга Титова, еще в 2014 году лицензия по разработке карьера была передана от ООО "ИСК" к ООО "Тагильский щебень". По ее словам, сделано это было с нарушениями.

"Выданная лицензия содержит определенные условия, одно из которых – приступить к началу работ не позднее 2021 года. Сейчас на дворе 2023 год, а работы не начаты, что является грубейшим нарушением. Кроме этого, "Тагильский щебень" при согласовании с Минприроды скрыл факт существования двух поселков – Карасиха и Сосновый, жители которых имеют прописки в ИЖС. А в их документации отсутствуют данные о нас", - говорит Титова.

По ее данным, под карьер официально выделено 74 гектара, тогда как под вырубку векового лесного массива определен 151 гектар. При этом рядом находятся санаторий "Леневка" и детские оздоровительные лагеря.

"151 га лесопарка с животными и птицами, в том числе включенными в Красную книгу, будут уничтожены и превращены в мертвый полигон с высушенным водохранилищем. По факту расстояние между границами наших домов и карьером составляет всего 400 метров, что является нарушением санитарно-защитных норм. Расстояние до Леневского водохранилища составляет всего 600 метров. В отношении него отсутствует геологическое заключение: как повлияют взрывы на подземные пласты. Такая деятельность приведет к заболачиванию или к исчезновению Леневского водохранилища, которое является резервным водоемом Нижнего Тагила. Это – экологическая катастрофа и для оздоровительных здравниц, расположенных на берегу этого водохранилища, и для Тагила в целом", - отмечает председатель кооператива.

По ее словам, дачники обращались уже в самые различные ведомства и инстанции: министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Нижнетагильскую и областную природоохранные прокуратуры, Роспотребнадзор и городскую думу Нижнего Тагила. Однако каждый раз людям приходили ответы, что никаких нарушений в данной ситуации не усматривается, а разрешение на разработку карьера в этом месте у "Тагильского щебня" имеется.

Однако сдаваться жители поселков не собираются. По словам Ольги Титовой, теперь уральцы намерены обратиться в администрацию президента России. Она отметила, что Владимир Путин не раз обращал внимание на вопросы экологии.

"Нацпроекты нашего президента направлены на улучшение условий жизни россиян. А местные чиновники не только тормозят данные проекты, но и делают все, чтобы уничтожить существующие санаторно-оздоровительные здравницы в пригороде Тагила", - заявила Титова.

Кроме этого, на 30 января запланирована встреча дачников с председателем Нижнетагильской городской думы Вадимом Раудштейном. Также будет присутствовать юрист. На встрече еще раз обсудят сложившуюся ситуацию и разработают план дальнейших действий.

Теги: карьер, поселки, разрешение, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети