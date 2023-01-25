Уральцы хотят обратиться к Путину из-за разработки карьера под Нижним Тагилом

На Среднем Урале вблизи Леневского водохранилища (которое считается резервным для Нижнего Тагила) собираются разрабатывать каменный карьер. Местные жители недовольны таким соседством и заявляют о нарушениях. Они намерены дойти до президента России.

Как рассказала Накануне.RU председатель дачного кооператива "Карасиха" Ольга Титова, еще в 2014 году лицензия по разработке карьера была передана от ООО "ИСК" к ООО "Тагильский щебень". По ее словам, сделано это было с нарушениями.

"Выданная лицензия содержит определенные условия, одно из которых – приступить к началу работ не позднее 2021 года. Сейчас на дворе 2023 год, а работы не начаты, что является грубейшим нарушением. Кроме этого, "Тагильский щебень" при согласовании с Минприроды скрыл факт существования двух поселков – Карасиха и Сосновый, жители которых имеют прописки в ИЖС. А в их документации отсутствуют данные о нас", - говорит Титова.

По ее данным, под карьер официально выделено 74 гектара, тогда как под вырубку векового лесного массива определен 151 гектар. При этом рядом находятся санаторий "Леневка" и детские оздоровительные лагеря.

"151 га лесопарка с животными и птицами, в том числе включенными в Красную книгу, будут уничтожены и превращены в мертвый полигон с высушенным водохранилищем. По факту расстояние между границами наших домов и карьером составляет всего 400 метров, что является нарушением санитарно-защитных норм. Расстояние до Леневского водохранилища составляет всего 600 метров. В отношении него отсутствует геологическое заключение: как повлияют взрывы на подземные пласты. Такая деятельность приведет к заболачиванию или к исчезновению Леневского водохранилища, которое является резервным водоемом Нижнего Тагила. Это – экологическая катастрофа и для оздоровительных здравниц, расположенных на берегу этого водохранилища, и для Тагила в целом", - отмечает председатель кооператива.

По ее словам, дачники обращались уже в самые различные ведомства и инстанции: министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Нижнетагильскую и областную природоохранные прокуратуры, Роспотребнадзор и городскую думу Нижнего Тагила. Однако каждый раз людям приходили ответы, что никаких нарушений в данной ситуации не усматривается, а разрешение на разработку карьера в этом месте у "Тагильского щебня" имеется.

Однако сдаваться жители поселков не собираются. По словам Ольги Титовой, теперь уральцы намерены обратиться в администрацию президента России. Она отметила, что Владимир Путин не раз обращал внимание на вопросы экологии.

"Нацпроекты нашего президента направлены на улучшение условий жизни россиян. А местные чиновники не только тормозят данные проекты, но и делают все, чтобы уничтожить существующие санаторно-оздоровительные здравницы в пригороде Тагила", - заявила Титова.

Кроме этого, на 30 января запланирована встреча дачников с председателем Нижнетагильской городской думы Вадимом Раудштейном. Также будет присутствовать юрист. На встрече еще раз обсудят сложившуюся ситуацию и разработают план дальнейших действий.