25 Января 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

Зеленский разразился новыми санкциями против иерархов УПЦ

Владимир Зеленский ввел новые санкции против иерархов УПЦ. В очередном "черном списке" десять человек. Сред них, в частности, наместник Киево-Печерской Лавры УПЦ митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, против которого завели уголовное дело, недавно отстраненный митрополит Изюмский и Купянский Елисей, поддержавший освобождение Украины от нацизма, и шесть иерархов в российских регионах - Крыму и ЛНР. Все регионы, воссоединившиеся с Россией, по-прежнему входят в УПЦ.
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Кроме того, в список попал депутат Рады и клирик УПЦ Вадим Новинский, известный своей позицией в защиту Церкви. Он еще в декабре заявил, что санкции СНБО, которые накануне утвердил Зеленский, являются преследованием за религиозные убеждения.

"Никаких других оснований для наложения санкций не существует. Конституция Украины гарантирует свободу вероисповедания, и я реализую это право как верующий и протодиакон УПЦ... Буду обжаловать их применение в украинских и международных судах", - заявил он.

Напомним, украинское законодательство запрещает вводить санкции против своих же граждан. Эксперт по религиозно-политическим вопросам Александр Вознесенский считает "черные списки" иерархов УПЦ списками на лишение гражданства, депортацию с территории Украины и замену священноночалия УПЦ на послушных режиму фигур.

Теги: зеленский, санкции, УПЦ, украина



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