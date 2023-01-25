25 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков: Инициативу о распространении льгот на бойцов ЧВК необходимо проработать

В Кремле прокомментировали инициативу о распространении льгот для семей мобилизованных на добровольцев.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предложение новое, его предстоит тщательно проработать со всеми ведомствами.

"Подобная инициатива нуждается в очень серьезной, многосторонней проработке", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова предложила расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны", - отметила она.

Теги: песков, добровольцы, льготы, чвк



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