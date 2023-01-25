25 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Тюменская область — в числе лидеров рейтинга научно-технологического развития

Тюменская область — в числе лидеров рейтинга научно-технологического развития. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провели брифинг на тему ключевых результатов и новых решений в науке и высшем образовании. Отдельное внимание федеральные чиновники уделили регионам.

Согласно озвученным результатам, Тюменская область вошла в топ-13 субъектов-драйверов технологического развития. Большое внимание регион уделяет развитию науки и образования. По поручению президента РФ Владимира Путина, в стране 15 научно-образовательных центров работают по 65 научным направлениям.

Западно-Сибирский межрегиональный Научный образовательный центр объединяет Тюменскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югру.

Кроме того, тюменские студенты — одни из получателей грантов "Студенческого стартапа". Девять проектов тюменских вузов победили в федеральном конкурсе "Студенческий стартап". Среди них шесть проектов Тюменского индустриального университета, два проекта Тюменского государственного университета, один проект Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Каждый проект получит по 1 млн рублей. Обладатели грантов должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа в течение года.

Также в регионе построят кампус мирового уровня в России.

Теги: научно-технологическое развитие, рейтинг, Тюменская область



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