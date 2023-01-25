25 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В РПЦ оценили вклад простых верующих в жизнь Церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что активное служение простых верующих – мирян в РПЦ абсолютно беспрецедентно, больше ни в одной поместной православной церкви мира нет подобного опыта.

"Иногда некоторые недоброжелатели не то что обвиняют, но предъявляют некий упрек в адрес Православной церкви – меньше в адрес нашей Церкви, больше в адрес других православных церквей – в отношении отсутствия возможности для мирян участвовать в жизни Церкви. Может быть, где-то действительно этот упрек и соответствует реальности, я знаю такие примеры, но этот упрек не по адресу, если он обращен к Русской церкви", - цитирует ТАСС заявление патриарха, которое он сделал после литургии в храме Христа Спасителя, приуроченной к открытию XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.

По его словам, РПЦ – единственная из всех поместных церквей не просто вовлекла мирян в активную жизнь на всех уровнях – приходском, епархиальном и общецерковном, но и проводит своего рода целые "соборы мирян", которыми являются ежегодные Рождественские чтения в Москве.

"Сегодня служение мирян является очень важным. Не побоюсь сказать, что не знаю аналогичных примеров ни в одной поместной православной церкви, где служение мирян достаточно локально. <...> Огромный масштаб служения мирян в Русской церкви является делом абсолютно беспрецедентным", - отметил предстоятель РПЦ.

Международные Рождественские чтения – главный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. В этом году основной, заключительный этап чтений проходит в Москве с 24 по 28 января.

Теги: Патриарх Кирилл, мииряне, Церковь, РПЦ



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