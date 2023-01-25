Суд оштрафовал директора Музея истории Екатеринбурга на 30 000

Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. К такому решению пришел Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Первое заседание по делу о дискредитации ВС РФ состоялось 27 декабря, однако представители полиции, являющиеся истцами, так на него и не пришли. В связи с этим адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов предложил вызвать истца повторно. По решению судьи, заседание перенесено на 13 января, однако и тогда оно не состоялось по аналогичной причине.

О новой должности Пушкарева стало известно 14 декабря, и уже 21 декабря экс-журналист попал в полицию, где на него якобы составили протокол о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стал пост екатеринбуржца в социальных сетях.