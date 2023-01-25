Фигурантка дела о мошенничестве Марина Ракова устроилась в АСИ

Фигурантка дела о многомиллионном мошенничестве, бывшая заместитель министра просвещения России Марина Ракова в ожидании суда по своему делу стала советником директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) – некоммерческой организации, созданной правительством. Telegram-канал Baza сообщает, что зарплата чиновницы на новом месте составляет 1,5 млн руб.

"Ракова была официально принята на должность советника руководителя на общественных началах с 13 декабря прошлого года, после разговора главы АСИ Светланы Чупшевой с руководителем Службы управления персоналом Олесей Юдиной. Причем де-факто Ракова начала работать еще с 5 декабря. Например, она уже принимала участие в совещании у директора дивизиона "Качество жизни" Александра Пироженко", - сообщил источник издания.

Baza пишет, что Ракова, вероятно, в АСИ снова займется социальными проектами.

Ранее по решению суда ей было запрещено пользоваться средствами связи, выходить из дома без разрешения следователя и покидать место проживания (за исключением прогулки с 12 до 14 часов).

Ракова находилась под стражей около года, пока не согласилась возместить ущерб, который следствие оценило в более чем 50 млн руб. Чиновницу подозревают в похищении бюджетных средств на реализации госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего".

Baza пишет, что Чупшева бросила трубку после того, как услышала от журналистов вопрос про Ракову. Официальных комментариев от АСИ по поводу трудоустройства Раковой пока не было.