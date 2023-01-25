В Кремле не увидели дипломатического пути решения конфликта на Украине

Возможность выхода на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине сейчас не видна.

"Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время на просматривается", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, в конце декабря 2022 г.. Песков заявил, что пока нет никакого "мирного плана" Украины. Так официальный представитель Кремля прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить некий "мирный план" к февралю. Песков также добавил, что не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает "сегодняшних реалий - с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов".