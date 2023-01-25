Слепакова требуют лишить гражданства за колыбельную о смерти солдата

Юмориста Семена Слепакова потребовали лишить гражданства за колыбельную о смерти солдата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам сенатора Константина Долгова, за дискредитацию ВС РФ комику также нужно запретить всю концертную деятельность в России, в том числе корпоративы.

Ранее переехавший в Израиль бывший резидент Comedy Club опубликовал в соцсетях "колыбельную" от лица матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою.

По мнению Долгова, в стране, где Слепаков сейчас проживает, такую шутку бы не оценили. "Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать", — заявил политик.

Напомним, в начале января сенатор Елена Афанасьева предложила лишить гражданства певца Валерия Меладзе. Он произнес со сцены лозунг "Героям слава!" во время выступления в Дубае.