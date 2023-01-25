В Челябинске построят новый жилой комплекс рядом с зоопарком

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о заключении договора о комплексном развитии территории на улице Труда. Документ опубликован на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Договор планируется заключить с компаниями МФК "ЕХЕ, "Космическая гонка" и управляющей компанией "ПИФагор". Речь идет о территории площадью 2,1241 га.

Жилой комплекс планируется построить рядом с зоопарком и ледовым дворцом "Уральская молния".