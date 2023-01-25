Крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico может уйти из России

Компания Ingenico, один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате, собирается уйти из России, пишет РБК.

По данным источников издания, контракты Ingenico с сотрудниками в России действуют до 15 февраля, а уйти из страны компания планирует 1 марта. Техническую поддержку POS-терминалов Ingenico намерена осуществлять до конца марта.

По оценке экспертов, доля компании на российском рынке терминалов — около 50%. Устройства Ingenico занимают основную долю в сети ВТБ, Сбербанка и Промсвязьбанка.

Участники рынка отмечают, что после ухода Ingenico у бизнеса и банков возникнут серьезные проблемы с их обслуживанием, и устройства будут работать "до первой поломки".