В Тюменской области птицефабрика смогла удешевить производство яйца на четверть

В Тюменской области реконструируют зону промышленного стада кур-несушек птицефабрики "Пышминская", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Из эксплуатации вывели 20 устаревших птичников. Взамен построили два новых автоматизированных восьмиярусных птичника. Уже в 2023 году увеличится годовой валовой сбор яйца. Спроектирован цех тепловой обработки комбикормов со складом и отгрузкой продукции. Его строительство запланировано на 2023 год. Это повысит уровень биобезопасности предприятия.

Ход работы сегодня оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Модернизация птицефабрики "Пышминская" - это очень большой инвестиционный проект. Он начался еще несколько лет назад. Устаревшее оборудование, инженерные сети делали себестоимость яйца высокой, соответственно, продукция птицефабрики была неконкурентоспособной. Сейчас ситуация другая. Новые современные птичники заменяют сразу десяток старых. За счет модернизации удалось удешевить производство яйца на четверть! Собственники предприятия намерены и дальше инвестировать в птицефабрику. Поддерживаем это стремление", - написал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.