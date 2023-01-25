УрФУ увековечит участников группы Дятлова в виртуальном музее

Память об участниках группы Дятлова увековечат в виртуальном музее Уральского федерального университета (УрФУ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, проект будет реализован за счет средств спонсоров и полученных грантов.

Погибшие на перевале в 1959 году были лыжниками туристического клуба Уральского политехнического института (ныне УрФУ): пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Виртуальный музей памяти расположится в музейно-выставочном комплексе. На отдельном сайте можно будет найти артефакты, документы, фото- и видеоматериалы на тему трагедии.

"Создатели соберут все, что есть в их распоряжении, а также аккумулируют самое интересное и актуальное из других источников", - заявили в университете.

Напомним, что по официальному заключению судмедэкспертов, большая часть группы Игоря Дятлова замерзла, а у некоторых были обнаружены серьезные травмы.